Soylu: "Çok zengin bir medeniyetin çocuklarıyız"
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Soylu: "Çok zengin bir medeniyetin çocuklarıyız"

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gençlerle sohbet etmesi Gençlerin katıldıkları etkinliklerle ilgili hazırlanan videonun izlenmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yarın Çok Genç Olacak Projesi" programına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gençlerle sohbet etmesi

Gençlerin katıldıkları etkinliklerle ilgili hazırlanan videonun izlenmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yarın Çok Genç Olacak Projesi" programına katıldı. (1)

Soylu: 'Çok zengin bir medeniyetin çocuklarıyız'
Soylu: 'Çok zengin bir medeniyetin çocuklarıyız'
Soylu: 'Çok zengin bir medeniyetin çocuklarıyız'
Soylu: 'Çok zengin bir medeniyetin çocuklarıyız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

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