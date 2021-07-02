Soylu: "Çok zengin bir medeniyetin çocuklarıyız"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gençlerle sohbet etmesi Gençlerin katıldıkları etkinliklerle ilgili hazırlanan videonun izlenmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yarın Çok Genç Olacak Projesi" programına katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gençlerle sohbet etmesi
Gençlerin katıldıkları etkinliklerle ilgili hazırlanan videonun izlenmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yarın Çok Genç Olacak Projesi" programına katıldı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci