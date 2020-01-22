Soylu: "Çocuklarımızı, Dicle'nin Fırat'ın Kızılırmak'ın kuzularını uyuşturucu çakallarına...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de Kızıltepe Kaymakamlığı'nda düzenlenen "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"nda konuştu.
22.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 22.01.2020 11:31
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de Kızıltepe Kaymakamlığı'nda düzenlenen "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"nda konuştu. (5)
Kaynak: AA