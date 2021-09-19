Soylu, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret etti
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı gezmesi Bakan Soylu'nun, çocuklarla sohbet etmesi Çocukların akülü arabaya binmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Eğriköprü Mahallesi'ndeki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret ettiSİVAS - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı gezmesi
Bakan Soylu'nun, çocuklarla sohbet etmesi
Çocukların akülü arabaya binmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Eğriköprü Mahallesi'ndeki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret etti
SİVAS - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eğriköprü Mahallesi'ndeki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret etti.
Trafik konusunda bilgiler veren ve akülü arabayla gezen çocuklara, önceliğin yayada olduğunu anlatan Soylu, çocuklarla fotoğraf çektirdi.