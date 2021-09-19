Soylu, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret etti - Haberler
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Soylu, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret etti

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı gezmesi Bakan Soylu'nun, çocuklarla sohbet etmesi Çocukların akülü arabaya binmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Eğriköprü Mahallesi'ndeki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret ettiSİVAS - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı gezmesi

Bakan Soylu'nun, çocuklarla sohbet etmesi

Çocukların akülü arabaya binmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Eğriköprü Mahallesi'ndeki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret etti

SİVAS - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eğriköprü Mahallesi'ndeki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret etti.

Trafik konusunda bilgiler veren ve akülü arabayla gezen çocuklara, önceliğin yayada olduğunu anlatan Soylu, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Soylu, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret etti

Soylu, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret etti

Soylu, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret etti

Soylu, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret etti
AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de konuştu: (1)

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu akşam itibariyle yurt içindeki terörist sayısının ilk kez 200'ün altına, 197'ye gerilediğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu akşam itibariyle yurt içindeki terörist sayısının ilk kez 200'ün altına, 197'ye gerilediğini bildirdi.

 Bakan Soylu 'İlk kez' diyerek güzel haberi verdi! Yurt genelinde terörist sayısı 200'ün altına düştü

Bakan Soylu "İlk kez" diyerek güzel haberi verdi! Yurt genelinde terörist sayısı 200'ün altına düştü
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Haber: Soylu, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret etti - Haberler
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