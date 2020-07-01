Soylu: "Ciddi bir göç baskısıyla karşı karşıyayız"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopter ile Van Göl'ünde incelemelerde bulunması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopterden inişi VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Gölü'nde batan tekneye ilişkin açıklamalarda bulundu.
01.07.2020 10:28 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:39
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopter ile Van Göl'ünde incelemelerde bulunması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopterden inişi VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Gölü'nde batan tekneye ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: AA