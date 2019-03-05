Soylu: Chp, PKK'ya Taşıyıcı Annelik Yaptı (2)

'3 BİN 333 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tire'den sonra karayoluyla Ödemiş ilçesine geçti. Soylu, ilçe girişinde sevgi gösterilerinde bulunan ve yolunu kesen vatandaşlarla sohbet etmek için otobüsten indi. Soylu, selfie çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Daha sonra geçtiği ilçe merkezinde kendisine eşlik eden parti yöneticileriyle halkı selamlayan Süleyman Soylu, Ödemiş Salı Pazarı'nın bulunduğu alana gitti. Alanda toplanan kalabalığa ilk seslenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ oldu. Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun adaylık sürecine değinerek, "Aziz Kocaoğlu, neden aday adayı oldun? 'Sen siyaseten aday bile olmadan, feragat etme imkanın vardı' dendiği zaman 'İzmir üzerinde tehlikeli bir oyun oynanıyor' dedi. İzmir üzerindeki bu tehlikeli oyun nedir? Vatandaş söylüyor. Tunç Soyer'in adaylığının açıklamasından bir gün sonra HDP İl Eş Başkanı, 'Tunç Soyer bizim istediğimiz adaydır' dedi. Aday çıkarmadılar. Ben bunu söylemek zorundayım. Bundan bir yıl sonra Ödemiş tesislerine, falanca memleketten insanların doldurulduğunu söyleyip, 'Huzurumuz kalmadı' dediğiniz zaman, benim bu meydanda söylediklerimi hatırlarsınız. Bunları söylemek borcumuzdur" dedi.

'BUNLAR, 50 GRAMLIK OY PUSULASIYLA OLDU'

Otobüs üzerinden vatandaşlara seslenen Süleyman Soylu da Türkiye üzerinde hep oyunlar oynandığını belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye niye büyüsün, niye zenginleşsin, niye yarınlara güçlü baksın? Türkiye niye İHA üretsin? Niye otomobilini üretsin? Dertleri hep bu. Millet oy verdi Menderes'i, Demirel'i, Özal'ı, Erbakan'ı, rahmetli Türkeş'i getirdiler ama hakaret ettiler, ailelerine hanımlarına iftira ettiler. Yalan söylediler. Onlara iftira ederken 'İşte sizin verdiğiniz reyle iktidara gelenler bunlardır' dediler. Hanım arkadaşlarımız, bağışlasın Menderes'in kasasına hanım iç çamaşırı koydular. 'Sizin başbakanınız sapıktır' demek istediler. Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak istediler. Yasakladılar, hapse attılar, 'Muhtar bile olamaz' dediler. 15 Temmuz'da nasıl kurtulduk Ödemişliler, kendi cesaretimizle mi? Dünyada ne kadar mazlum varsa onlara sırtını dönmeyen bu aziz milletin, onların varlığıyla 15 Temmuz'da bizi Allah kurtardı Allah. Bizi PKK ile imtihan ettiler, PYD ile DAEŞ ile imtihan ettiler. Hala imtihan etmeye çalışıyorlar. DHKP- C ile yapmaya çalışıyorlar. Hep birbirimizle cebelleşelim istiyorlar. Ayakta durmayalım istiyorlar. Bir yerde haksızlık olduğu zaman, onlara müdahale etmeyelim istediler. ABD 'Afrin'e girmeyin' diyecek, bize parmak sallayacak ama parmağı işe yaramadı. PKK'yı def ettik. Bunlar, 50 gramlık oy pusulasıyla oldu."

'ŞAPA OTURTTUK ONLARI ŞAPA'

"Bana çok kızıyorlar biliyorsunuz. Çok sert konuşuyor muşum" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülke bu kadar çok sıkıntı çektikten sonra biz ne diyeceğiz yani, 'İyi yapın mı?' diyeceğiz. Millete saldırın yakın yıkın, belediyeleri ele geçirin, onlara para verin mi? diyeceğiz. Biz köksüz, nesilsiz, medeniyetten yoksun bir millet değiliz. Terörist cenazelerine gideceklermiş hadi gitsinler de görelim bakalım. Allah'ıma şükürler olsun Doğu ve Güneydoğu'nun bütün illerinde anne çocuğunun elinden tutup, komşularına gidebiliyor, huzur geldi. Mardin'e üç milyon turist geldi. Kılıçdaroğlu, İzmir'den milletvekili oldu, Tuncelili. Sorun ona bir çakılı çivisi var mı diye? Biz Tunceli'ye huzur getirdik. Doğunun makus talihi yenilmiştir. Ben çocukken büyüklerimiz derlerdi ki 'Doğu'nun makus talihi yenilmez'. Şimdi okul var, öğretmen var. Hastane ve doktor var. Havalimanı var. Terörün istismar alanlarının tamamını yaptık. Türkiye çok mesafe aldı. Bunlar sizin kararlılığınızla geldi. 15 vilayette bu CHP'nin ikizi olan HDP milletvekilleri, Apo'nun İmralı'dan çıkması için yürüyüş yapacakmış. İstanbul'dan başlatıp, Diyarbakır'da bitireceklermiş. Ben de demişim ki; Ulan sizi yürütürsem adam değilim. Yürüyebildiler mi? Yürüyemediler. İstanbul'da binalarından çıktılar, Taksim Meydanı'na varmadan şapa oturttuk onları şapa."

'BİZ ARIYORUZ ONLAR SIÇAN GİBİ KAÇIYOR'

2 yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdiklerini vurgulayan Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Dağlarda sığınak bırakmadık. Bugün 260'ın üzerinde operasyon var. 4 metre 5 metrede operasyon yapıyoruz. Biz arıyoruz, onlar sıçan gibi kaçıyor. Hani Kato'ya gidip dik yürüyoruz ya. Cumhurbaşkanımıza 'Dik dur eğilme bu millet seninle' diyorsunuz ya. Bu bizim karakterimizden, cesaretimizden değil bilesiniz. Ama bu nedendir biliyor musunuz? Orada cesaretimiz bilesiniz ki bu sizin verdiğiniz o 50 gramlık oy pusulasındandır. Reydendir, sandıktandır, milletimizden desteğindendir. 31 Mart akşamı zaafiyete düşmeyelim, 2.5 yıldır bakanlık yapıyorum. Geceyi gündüzü unuttum, arkadaşlarımız şahittir. Bana çok çalıştığım için kızıyorlar. Elimizde imkanımız varken şunların hakkından bir gelelim de gençlerimize, milletimize musallat olanlar bir daha olmasınlar. Çocuklarımızı kullandılar, çocuklarımızı. O Murat Karayılan denen hayvana, Cemil Bayık neden hayvanın masalarına meze olarak koyuyorlar çocukları. Onların burunlarından fitil fitil getirmezsek namerdiz, namerdiz."

'PKK'YI ALIP CHP'NİN ALTINDA YENİDEN BİR TÜNEL AÇMAYA ÇALIŞIYORLAR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu Kılıçdaroğlu'na itibar etmeyin. Bu adamın bastığı yerde ot bitmez Allah aşkına. SSK'yı batırdı mı? Geçen adaylıkların verileceği gün, sen CHP'nin tümünü kilitle. Sen partiyi idare edemiyorsun Türkiye'yi nasıl idare edeceksin? Bakın 24 Haziran'da bunlar 'Bir oy bize, bir oy HDP'ye' dediler mi? Taşıyıcı annelik yaptılar. Şimdi ne yapmaya çalışıyorlar biliyor musunuz? Maskeli bir şekilde PKK'yı alıp, CHP'nin altında yeniden bir tünel açmaya çalışıyorlar. Ne olursunuz buna müsaade etmeyin" dedi.

Belediye başkan adaylarına kefil olduğunu söyleyip destek isteyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşma yaptığı yerde açılan 'Süleyman amca bize çaya gel' yazılı pankart üzerine bir eve giderek, çay içti.

Taylan YILDIRIM/İZMİR,

Kaynak: DHA