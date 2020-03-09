Soylu: "Büyük İstanbul depremiyle ilgili elde ettiğim iki korkum iletişim ve trafiktir"
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Süleyman Soylu, Deprem, Güncel

Soylu: "Büyük İstanbul depremiyle ilgili elde ettiğim iki korkum iletişim ve trafiktir"

Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı"na katıldı.

09.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:21
Soylu:

Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı"na katıldı. (5)

Soylu: 'Büyük İstanbul depremiyle ilgili elde ettiğim iki korkum iletişim ve trafiktir'

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Soylu: "Büyük İstanbul depremiyle ilgili elde ettiğim iki korkum iletişim ve trafiktir"

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