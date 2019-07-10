Soylu: "Büyük depremler bakımından Türkiye, 77 depremle dünyada 14. sıradadır"
-Salondan genel detay -Katılımcılar -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Konferans Salonu'nda düzenlenen Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
-Salondan genel detay
-Katılımcılar
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Konferans Salonu'nda düzenlenen Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. (2)
Kaynak: AA
Kısa mesafeyi duyunca çılgına dönen taksici, kadın yolcuyu indirmek istedi! Yolcu, o anları kaydetti
Trafikte saldırıya uğrayan aracın sahibi: Hamile eşim olaydan sonra yaşadığı şok nedeniyle sancılandı
Son Dakika Haberleri