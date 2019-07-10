Soylu: "Büyük depremler bakımından Türkiye, 77 depremle dünyada 14. sıradadır"

Soylu: "Büyük depremler bakımından Türkiye, 77 depremle dünyada 14. sıradadır"

-Salondan genel detay -Katılımcılar -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Konferans Salonu'nda düzenlenen Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

-Salondan genel detay
-Katılımcılar
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Konferans Salonu'nda düzenlenen Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. (2)

Kaynak: AA
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