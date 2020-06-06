Soylu: "Burada büyük iş yapılıyor, ne kadar büyük iş yapıldığı yakın zamanda anlaşılacak"
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Soylu: "Burada büyük iş yapılıyor, ne kadar büyük iş yapıldığı yakın zamanda anlaşılacak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sınır duvarlarını incelemesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları AĞRI - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırı ve yapımı devam eden sınır güvenlik duvarının olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

06.06.2020 18:48 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:53

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sınır duvarlarını incelemesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları AĞRI - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırı ve yapımı devam eden sınır güvenlik duvarının olduğu bölgede incelemelerde bulundu. (2)

Soylu: 'Burada büyük iş yapılıyor, ne kadar büyük iş yapıldığı yakın zamanda anlaşılacak'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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