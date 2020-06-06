Soylu: "Burada büyük iş yapılıyor, ne kadar büyük iş yapıldığı yakın zamanda anlaşılacak"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sınır duvarlarını incelemesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları AĞRI - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırı ve yapımı devam eden sınır güvenlik duvarının olduğu bölgede incelemelerde bulundu.
06.06.2020 18:48 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:53
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sınır duvarlarını incelemesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları AĞRI - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırı ve yapımı devam eden sınır güvenlik duvarının olduğu bölgede incelemelerde bulundu. (2)
Kaynak: AA