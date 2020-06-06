Soylu: "Burada büyük iş yapılıyor, ne kadar büyük iş yapıldığı yakın zamanda anlaşılacak" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sınır duvarlarını incelemesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları AĞRI - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırı ve yapımı devam eden sınır güvenlik duvarının olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sınır duvarlarını incelemesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları AĞRI - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırı ve yapımı devam eden sınır güvenlik duvarının olduğu bölgede incelemelerde bulundu. (2) Kaynak: AA