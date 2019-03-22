Soylu: "Bunlar PKK'nın Vekilidir.

- AK Parti Muğla Fethiye mitingi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen AK Parti mitingine katıldı.

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"31 Mart gecesi eğer Türkiye'de hükümet bir zaafiyete uğrarsa 1 Nisan sabahından itibaren Doğu'da ve Güneydoğu'da bu huzur ortamını bertaraf ederler"

"Bunlar PKK'nın vekilidir, bunlar terörün vekilidir. Kendi karakterleri haysiyetleri söyleyebilecekleri bir tek sözleri yoktur"

Kaynak: AA