Soylu: "Bugüne Kadar Tam 400 Terörist Teslim Oldu" - Kocaeli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'daki polislere yönelik terör saldırısına ilişkin, "Bu sabah, Nazım'ın (polis memuru Nazım Tuncer) etkisiz hale getirip sonra şehit olduğu iki teröristten birinin leşini kahraman jandarmamız aradı buldu, gömüldüğü yerden çıkardı. Ne söylerlerse söylesinler, bu teröristlerin dirisinin de ölüsünün de peşindeyiz." dedi.

İzmit'teki Hasan Gemici Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları 6. Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Soylu, Türkiye'nin savunma sanayisinde ve terörle mücadelede katettiği mesafeyi anlattı.

Geleceğe büyük bir inançla baktıklarını belirten Soylu, bunu siyasetle milletin iradesiyle beraber yaptıklarını kaydetti.

Soylu, bir taraftan terörle mücadeleyi sürdürürken, bir taraftan da kendi milli hamlelerini ortaya koymaya çalıştıklarını dile getirerek, bunun yanında bütün dünyanın sırtını döndüğü 3,6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu milleti ve ekonomisini terörle terbiye etmeye çalışanlara karşı bu milletin topyekun mücadele verdiğine işaret eden Soylu, "Geçen gün Tunceli'de orada bir mağarada kıstırdılar teröristleri ve tam 9 gün boyunca o mağaranın önünden ayrılmadılar ve sesle çağırdılar. Dediler ki 'Çıkın dışarı.' çıkmadılar. İçeri girmeye çalıştılar, içeriden silahla mukavemet ettiler. Ondan sonra da gereğini mağaranın ağzını kapatıp, hem karadan hem de havadan imha ederek oradaki teröristlerin her birini etkisiz hale getirdiler." diye konuştu.

Bakan Soylu, geçen gün Diyarbakır Hani'de çok uzun zamandan beri peşinde oldukları bir teröristle tesadüfi bir şekilde karşılaşan polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğunu anımsatarak, "Bu sabah, Nazım'ın etkisiz hale getirip sonra şehit olduğu iki teröristten birisinin leşini kahraman jandarmamız aradı buldu, gömüldüğü yerden çıkardı. Ne söylerlerse söylesinler, bu teröristlerin dirisinin de ölüsünün de peşindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Şimdi o çocuklarımız okullarında okuyorlar"

Terörle mücadeleye bir taraftan lojistiğini, bir taraftan finansmanını, bir taraftan onlara destek olan sözde sivil toplum örgütlerini ve terörün siyasi kolu olan partilerin her birini aynı anlamda değerlendirerek devam ettiklerini altını çizen Soylu, "Neymiş? Belediyeler görevden alınmayacakmış. Hangi belediyeler? Devletin parasını, Hazine'nin parasını Kandil'e aktaran, onu oradan silah olarak evlatlarımıza ve ülkemizin birliğine çeviren bu belediyeler görevden alınmayacakmış. Onlar millete hizmet ediyorlarmış. Hiçbir yere hizmet ettikleri yok." dedi.

Bakan Soylu, Ağrı'da belediyeyi devraldıklarında bir belediye aracının üzerinde 400 haciz olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neden? Çünkü borçlar ödenmeyecek, yapılan işlerin paraları ödenmeyecek, paralar dağa gidecekti. Bütün bunların yanı sıra festival düzenleyecekler, 12, 13, 14 yaşında çocukları, genç kızlarımızı alacaklar, o festivalde kandıracaklar, analarının dizinin dibinde durması gereken evlatlarımızı alıp dağa götürecekler. Kime? Kandil'e getirecekler, Murat Karayılan'a, Cemil Bayık'a getirecekler. O 14 yaşındaki kızlarımızı alacaklar onlara meze gibi sunacaklar, taciz ettirecekler, tecavüz ettirecekler, ondan sonra da annelerinin yanına dönmelerine müsaade etmeyecekler. Ey cici Avrupa, sevsinler sizi. Kadın haklarından bahseden, çocuk haklarından bahseden Avrupa, bütün bunları önünüze koyduk, hem de ispatlarıyla ve delilleriyle beraber önünüze koyduk gıkınız çıkmadı, bir tek söz söyleyemediniz. Tayyip Erdoğan'ın oluşturduğu politika, ortaya koyduğu siyaset ve gerçekleştirdiği irade ve kararlılık, şimdi orada yaşayan gençlerimizi dağa götürmeye çalışanlara karşı büyük bir engel koydu ve şimdi o çocuklarımız Allah'a hamdolsun ki okullarında okuyorlar."

Terör örgütüne katılımın şu anda son 30 yılın en düşük seviyesinde olduğuna dikkati çeken Soylu, "Yetmez, başka bir şey daha, yeni bir politika ortaya koyduk. Koyduğumuz politika şu; terör örgütüne katılanların ailelerine gidiyoruz, onları oradan alıp adalete teslim etmek için aileleriyle beraber onları ikna etmeye, onları o durumdan kurtarmaya çalışıyoruz. Allah'a hamdolsun, bugüne kadar tam 400 terörist teslim oldu, 157'si aileleriyle birebir iknayla teslim oldu. Neredeyse bunun yarısı kadar ancak terör örgütüne terörist katıldı. Başarımız büyüktür, ortaya koyduğumuz irade büyüktür ama bunda milletimizin ortaya koyduğu irade ve kararlılık en üst noktadadır." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son yıllarda ortaya koyduğu dış politika hamlelerini tarihin bambaşka bir perspektifle ele alacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çünkü 16-17 yıldır gerçekleştirdiği tecrübe, bilgi, birikim, kimin ne olduğunu kimin hangi hamleyi yapabileceğini en iyi kendi zihninde, kendi bilgisinde ve kendi görgüsünde ortaya koymuş ve bugün geldiği noktada attığı adımlar, gerçekleştirdiği süreçler bütün bunların en önemli delili olarak ortada durmaktadır. Şimdi önümüzde Fırat'ın doğusu da var, Fırat'ın batısı da var. Önümüzde terör örgütleriyle mücadele de var. Hiç kimse endişe etmesin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücü Fırat'ın doğusunu da Fırat'ın batısını da bütün terör örgütlerinden, Kandil'in de her noktasını terör örgütlerinden temizleyebilecek güce, kudrete sahiptir."

Konuşmasının son bölümünde yerel seçime ilişkin gençlere tavsiyelerde bulunan Soylu, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın'ın, İbrahim Karaosman'dan alacağı bayrağı daha da yukarılara taşıyarak, kente büyük hizmetler yapacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasının ardından il ve ilçe gençlik kolları başkanlarına plaketi verdi, gençlerle fotoğraf çektirdi.

Programa, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, milletvekilleri, belediye başkanları ve AK Parti'nin gençlik kolları üyeleri katıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA