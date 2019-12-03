Soylu: "Bugün kamuda engelli istihdamı ülke tarihinin en yüksek seviyesindedir"
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Soylu: "Bugün kamuda engelli istihdamı ülke tarihinin en yüksek seviyesindedir"

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri Gölbaşı Vilayetler Evi Emniyet Teşkilatı'nın engelli aileleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vilayetler Evi'nde, Emniyet Teşkilatının engelli aileleri ve çocukları ile yemekte bir araya geldi.

03.12.2019 23:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 23:05
Soylu:

3 Aralık etkinlikleri

Gölbaşı Vilayetler Evi

Emniyet Teşkilatı'nın engelli aileleri

İçişleri Bakanı 'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vilayetler Evi'nde, Emniyet Teşkilatının engelli aileleri ve çocukları ile yemekte bir araya geldi.

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Kaynak: AA

Haber Videosu

: Soylu: "Bugün kamuda engelli istihdamı ülke tarihinin en yüksek seviyesindedir"
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