Soylu: "Bize tekrar aynı bedeller ödettiremezler, ödettirmeyeceğiz"
AA / Oktay Özden - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı'na katılarak konuşma yaptı.
ANTALYA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
Toplu fotoğraf çekimi ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı'na katılarak konuşma yaptı. (8)