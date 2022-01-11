Soylu: "Bize tekrar aynı bedeller ödettiremezler, ödettirmeyeceğiz" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Soylu: "Bize tekrar aynı bedeller ödettiremezler, ödettirmeyeceğiz"

AA / Oktay Özden - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı'na katılarak konuşma yaptı.

ANTALYA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

Toplu fotoğraf çekimi ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı'na katılarak konuşma yaptı. (8)

Soylu: Bize tekrar aynı bedeller ödettiremezler, ödettirmeyeceğiz

Soylu: Bize tekrar aynı bedeller ödettiremezler, ödettirmeyeceğiz

Soylu: Bize tekrar aynı bedeller ödettiremezler, ödettirmeyeceğiz

Soylu: Bize tekrar aynı bedeller ödettiremezler, ödettirmeyeceğiz

73 sanıklı 'Bataklık' davasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı

73 sanıklı 'Bataklık' davasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı

 'Zehirli baklava' davası sanıklarına 40'ar yıl hapis talebi

'Zehirli baklava' davası sanıklarına 40'ar yıl hapis talebi

 Kazakistan'daki protestolarda 212 milyon dolarlık hasar tespit edildi (2)

Kazakistan'daki protestolarda 212 milyon dolarlık hasar tespit edildi (2)

AA / Oktay Özden - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title