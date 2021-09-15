Son dakika haberleri: Soylu: "Uyuşturucu meselesinde de özellikle Avrupa'nın Türkiye'ye müteşekkiriz demesi lazım"
AA / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... 6. Uluslararası Birleşmiş Milletler Toplumsal Olaylara Müdahale Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "6.
6. Uluslararası Birleşmiş Milletler Toplumsal Olaylara Müdahale Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Töreni
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "6. Uluslararası Birleşmiş Milletler Toplumsal Olaylara Müdahale Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Töreni"nde konuştu. (2)