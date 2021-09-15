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Son dakika haberleri: Soylu: "Uyuşturucu meselesinde de özellikle Avrupa'nın Türkiye'ye müteşekkiriz demesi lazım"

AA / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... 6. Uluslararası Birleşmiş Milletler Toplumsal Olaylara Müdahale Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "6.

6. Uluslararası Birleşmiş Milletler Toplumsal Olaylara Müdahale Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Töreni

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "6. Uluslararası Birleşmiş Milletler Toplumsal Olaylara Müdahale Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Töreni"nde konuştu. (2)

Son dakika haberleri: Soylu: Uyuşturucu meselesinde de özellikle Avrupa'nın Türkiye'ye müteşekkiriz demesi lazım

Son dakika haberleri: Soylu: Uyuşturucu meselesinde de özellikle Avrupa'nın Türkiye'ye müteşekkiriz demesi lazım

Son dakika haberleri: Soylu: Uyuşturucu meselesinde de özellikle Avrupa'nın Türkiye'ye müteşekkiriz demesi lazım

Son dakika haberleri: Soylu: Uyuşturucu meselesinde de özellikle Avrupa'nın Türkiye'ye müteşekkiriz demesi lazım

Son dakika haberleri: Soylu:
AA / Hüseyin Bardakcı - Son Dakika Haberleri
BM Suriye Araştırma Komisyonu: Mültecilerin güvenli ve onurlu dönüşü için uygun ortam yok

BM Suriye Araştırma Komisyonu: Mültecilerin güvenli ve onurlu dönüşü için uygun ortam yok

 BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, mültecilerin 'güvenli' ve 'onurlu' dönüşü için Suriye'de uygun bir ortam olmadığını bildirdi.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, mültecilerin "güvenli" ve "onurlu" dönüşü için Suriye'de uygun bir ortam olmadığını bildirdi.

 BM Genel Sekreteri Guterres: 'Afganistan konulu konferansta 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldık'

BM Genel Sekreteri Guterres: "Afganistan konulu konferansta 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldık"
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Haber: Son dakika haberleri: Soylu: 'Uyuşturucu meselesinde de özellikle Avrupa'nın Türkiye'ye müteşekkiriz demesi lazım' - Haberler
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