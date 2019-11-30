Soylu: "Bu ülke hangi sıkıntıya düşmüşse, milletin gücüyle, birliğin, kardeşliğin, beraberliğin...
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Soylu: "Bu ülke hangi sıkıntıya düşmüşse, milletin gücüyle, birliğin, kardeşliğin, beraberliğin...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Yeni Hizmet Binası Açılış Töreninde konuştu.

30.11.2019 14:06 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:13
Soylu:

İçişleri Bakanı , Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Yeni Hizmet Binası Açılış Töreninde konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Soylu: "Bu ülke hangi sıkıntıya düşmüşse, milletin gücüyle, birliğin, kardeşliğin, beraberliğin...
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