Soylu: "Bu ülke hangi sıkıntıya düşmüşse, milletin gücüyle, birliğin, kardeşliğin, beraberliğin...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Yeni Hizmet Binası Açılış Töreninde konuştu.
30.11.2019 14:06 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:13
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Yeni Hizmet Binası Açılış Töreninde konuştu. (1)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Soylu: "Bu ülke hangi sıkıntıya düşmüşse, milletin gücüyle, birliğin, kardeşliğin, beraberliğin...