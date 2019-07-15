Soylu: "Bu topraklarda terörü sıfırlamaya Türkiye'yi dünyanın en güvenilir ülkesi yapmaya...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti.

Kaynak: AA