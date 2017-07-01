Soylu: "Bu Terör Örgütlerinin Ortaya Koyduğu Anlayış Teslim Olana Kadar Bu Mücadele Bitmeyecek"
- AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın mezarı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in mezarlık ziyareti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Lice'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden AK...
- AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın mezarı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in mezarlık ziyareti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Lice'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın mezarını ziyaret etti.