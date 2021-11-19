Soylu: "Bu sabah itibarıyla Eren Kış-6 Operasyonu'na 1060 personelle başlanmıştır"
AA / Kıvanç Gürbüz - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelmesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer'in konuşması Tanıtım filminin izlenmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında Mülki İdare Amirlerine Yönelik Afet Yönetimi ve...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelmesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer'in konuşması
Tanıtım filminin izlenmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afad Başkanlığında Mülki İdare Amirlerine Yönelik Afet Yönetimi ve Eğitimi Kapanış Programı'nda konuştu. (1)
İçişleri Bakanı Soylu, Tunceli'nin Mercan Dağları bölgesinde 1060 personelin katılımıyla bu sabah itibarıyla Eren Kış-6 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.