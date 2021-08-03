Soylu: "Bu saat itibarıyla 543 bina, 784 konut, 114 ahır, 64 iş yeri, 5 kamu binası, bunların ağır, orta ve az hasar tespitleri gerçekleştirildi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris Öğretmenevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.