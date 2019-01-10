Soylu: "Bu Mücadeleler Tek Başına Yapılmaz, Topyekün Yapılır" - Ankara
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Sporda Kal Güvende Kal" projesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada gerçekleştirilen üçüncü buluşmasına katıldı.
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Sporda Kal Güvende Kal" projesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada gerçekleştirilen üçüncü buluşmasına katıldı.
Kaynak: AA