Soylu: "Bu Mücadeleler Tek Başına Yapılmaz, Topyekün Yapılır" - Ankara

Soylu: "Bu Mücadeleler Tek Başına Yapılmaz, Topyekün Yapılır" - Ankara

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Sporda Kal Güvende Kal" projesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada gerçekleştirilen üçüncü buluşmasına katıldı.

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Sporda Kal Güvende Kal" projesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada gerçekleştirilen üçüncü buluşmasına katıldı.

Kaynak: AA
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