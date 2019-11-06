Soylu: 'Bu millet onları barındıranlar ve yardım edenler hitabına şamil bir millettir"

Soylu: 'Bu millet onları barındıranlar ve yardım edenler hitabına şamil bir millettir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması ve konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

06.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:23
Soylu: 'Bu millet onları barındıranlar ve yardım edenler hitabına şamil bir millettir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması ve konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (1)

Kaynak: AA

VİDEO: Soylu: 'Bu millet onları barındıranlar ve yardım edenler hitabına şamil bir millettir"
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