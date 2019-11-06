Soylu: 'Bu millet onları barındıranlar ve yardım edenler hitabına şamil bir millettir"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması ve konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
06.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:23
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması ve konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (1)
Kaynak: AA
VİDEO: Soylu: 'Bu millet onları barındıranlar ve yardım edenler hitabına şamil bir millettir"