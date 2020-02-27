: Soylu: "Bu kadar hızlı hasar tespitinin yapıldığı herhangi bir ülke söz konusu değildir"

27.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:24

Anadolu Ajansı Editör Masası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı. (4)

İçişleri Bakanı Soylu: "Hem Malatya hem Elazığ olsun, bu kadar hızlı hasar tespitinin yapıldığı başka bir ülke olmamıştır."

Kaynak: AA

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