Soylu: "Bu kadar hızlı hasar tespitinin yapıldığı herhangi bir ülke söz konusu değildir"
Anadolu Ajansı Editör Masası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı.
27.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:24
Anadolu Ajansı Editör Masası
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı. (4)
İçişleri Bakanı Soylu: "Hem Malatya hem Elazığ olsun, bu kadar hızlı hasar tespitinin yapıldığı başka bir ülke olmamıştır."
Kaynak: AA