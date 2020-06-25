Soylu: "Bu aziz millet tarih boyunca dünyaya merhameti öğretmiş olan bir millettir"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"na katıldı.
25.06.2020 15:10 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:33
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"na katıldı. (8)
Kaynak: AA