Soylu: "Bu aziz millet tarih boyunca dünyaya merhameti öğretmiş olan bir millettir"
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Soylu: "Bu aziz millet tarih boyunca dünyaya merhameti öğretmiş olan bir millettir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"na katıldı.

25.06.2020 15:10 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:33

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"na katıldı. (8)

Soylu: 'Bu aziz millet tarih boyunca dünyaya merhameti öğretmiş olan bir millettir'

Kaynak: AA

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