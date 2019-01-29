Soylu-Bozinovic Ortak Basın Toplantısı
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'in salona gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'in konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'e oyuncak...
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'in salona gelişi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'in konuşması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'e oyuncak hediye etmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ortak basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA