Soylu-Bozinovic Ortak Basın Toplantısı

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'in salona gelişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'in konuşması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'e oyuncak hediye etmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA