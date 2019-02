Soylu: "Boynumuzu Eğik Bırakmayın"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "31 Mart'ta, Kandil ile perdenin arkasında ittifak edip, önümüzdeki 4,5 yılı bize zehir etmeye çalışacaklara, ne olursunuz, bizim boynumuzu eğik bırakmayın." dedi.

Keçiören'deki Bağlum seçim ofisinin açılışı öncesinde vatandaşlara hitap eden Soylu, 31 Mart seçimlerinde verilecek her oyun büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çalışmalar yapmak üzere dün Hakkari'de bulunduğunu anımsatan Soylu, "Birilerinin bir zaman gitmekten çekindiği, korktuğu Hakkari'de, her okulda öğretmenimiz, her hastanede doktorumuz var, her yerde yolumuz var, Allahımıza şükürler olsun her yerde ay yıldızlı bayrağımız var." ifadesini kullandı.

Soylu, Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanlarla mücadeleye devam ettiklerini belirterek, "Bu Amerika diyor ya, 'PYD ile DEAŞ'a şöyle yapacağım'. DEAŞ ile PYD, PKK anlaşmışlar. Bizim başımıza bir çorap öreceklerdi ama bizim aslanlar, istihbaratımız, jandarmamız, polisimiz güzel bir şekilde gereğini yerine getirdi. Ne PYD'ye o imkanı verdik, ne PKK'ya, ne DEAŞ'a o imkanı verdik, ne de kulağını coğrafyamıza dikmiş Amerika'ya o imkanı verdik. Dün akşam oradaki işi bitirdik." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un, vatandaşların Bağlum'a karakol istediklerini söylemesi üzerine Soylu, "Biz Tendürek'in tepesine karakol yapıyoruz. Biz İkiyaka Dağları'nın tepesine karakol yapıyoruz. Çok yakın zamanda temelinin atıldığını, 6 ayda da bittiğini ve Bağlum'da hizmete açıldığını göreceksiniz." diye konuştu.

"Uyuşturucuları yerin dibine gömmezsek namerdiz"

Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği söyleyen Soylu, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanı, polislere, emniyet mensuplarına 'Okulların önünde uyuşturucu satışı görürsen, onların ayağını kır der mi?' diyorlar. Onu diyenler, 'Oğlumu uyuşturucudan kurtar' diye gözyaşlarıyla beraber bana morarmış gözünü gösterip 'Bunu oğlum yaptı, beni bundan ne olursun kurtar' diyen anneyi hissetmiyorlar. Oturdukları sırça köşklerden sallayıp duruyorlar. Ne kadar sallarlarsa sallasınlar, Bağlum'dan namus ve şeref sözüdür, bütün Türkiye'ye sözümüzdür, eğer bu uyuşturucuları yerin dibine gömmezsek namerdiz."

"4,5 yıl seçim olmayacak bir tarihe doğru gidiyoruz"

Soylu, Türkiye'nin yıllardır, terörle, darbelerle, ekonomiyle yıpratılmaya çalışıldığına işaret ederek, "1969'dan beri ilk kez 4,5 yıl seçim olmayacak bir tarihe doğru gidiyoruz. Bu da Cumhuriyet tarihimizde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin en önemli adımlarından bir tanesidir. 4,5 yıl biz işimize, gücümüze bakacağız, 4,5 yıl hepimiz ülkemizin yarınlarına ait planlarımıza bakacağız. Bizi buna götürmek istemiyorlar." dedi.

Türkiye'nin son yıllardaki gelişimini hatırlatan Soylu, "Bugün bize meydan okumaya çalışanlara karşı, bize ekonomik saldırı yapmaya çalışanlara karşı, Irak'ın kuzeyinde bir Kürt devleti kurup, oradan Afrin'e hat çekmeye çalışanlara karşı Zeytin Dalı Harekatı ile de Fırat Kalkanı Harekatı ile de cevabını veren güçlü bir Türkiye var." değerlendirmesinde bulundu.

Süleyman Soylu, AK Parti ile MHP'nin, Türkiye'nin yarınları için bir araya geldiğini ifade ederek, "Türkiye'ye saldırarak, Türkiye'nin belini bükmeye, boynunu eğmeye, Türkiye'yi mecalsiz ve takatsiz bırakmaya çalışanlara birlik ve beraberlik içerisinde 'Size bunu yaptırmayacağız' diye haykırmak için bu birlikteliği, Cumhur İttifakı'nı oluşturduk." ifadesini kullandı.

Soylu, "31 Mart'ta, Kandil ile perdenin arkasında ittifak edip, önümüzdeki 4,5 yılı bize zehir etmeye çalışacaklara, ne olursunuz, bizim boynumuzu eğik bırakmayın." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Bakan Soylu'ya, AK Parti Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve partililer de eşlik etti.

Kaynak: AA