: Soylu: "Bizim kararlarımızın merkezinde hesap makineleri yoktur"

03.12.2019 22:40 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:46

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

Emniyet mensuplarının engelli aileleri

Gölbaşı'ndaki Vilayetler Evi

Ressam Yusuf Akgün'ün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun portresini çizmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vilayetler Evi'nde, Emniyet Teşkilatının engelli aileleri ve çocukları ile yemekte bir araya geldi.

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Kaynak: AA

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