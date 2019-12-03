Soylu: "Bizim kararlarımızın merkezinde hesap makineleri yoktur"
3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri Emniyet mensuplarının engelli aileleri Gölbaşı'ndaki Vilayetler Evi Ressam Yusuf Akgün'ün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun portresini çizmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vilayetler...
03.12.2019 22:40 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:46
3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri
Emniyet mensuplarının engelli aileleri
Gölbaşı'ndaki Vilayetler Evi
Ressam Yusuf Akgün'ün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun portresini çizmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vilayetler Evi'nde, Emniyet Teşkilatının engelli aileleri ve çocukları ile yemekte bir araya geldi.
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Kaynak: AA