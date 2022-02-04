Soylu: "Biz Türkiye'nin birinci asrının emanet edildiği bir nesiliz" - Haberler
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Soylu: "Biz Türkiye'nin birinci asrının emanet edildiği bir nesiliz"

AA, Fatih Erdoğan - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (1)

Soylu: Biz Türkiye'nin birinci asrının emanet edildiği bir nesiliz

Soylu: Biz Türkiye'nin birinci asrının emanet edildiği bir nesiliz

Soylu: Biz Türkiye'nin birinci asrının emanet edildiği bir nesiliz

AA / Fatih Erdoğan - Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Millet Kütüphanesi, Süleyman Soylu, Güncel, Haber

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