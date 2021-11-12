Soylu: "Biz dünyanın en zengin ülkeleri içerisinde son 4 yılda yardım yapan birinci ülkeyiz"
AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
Düzce Depremi'nin 22. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması DÜZCE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce Depremi'nin 22. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde konuştu.
DÜZCE (AA) - Düzce Depremi'nin 22. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreni
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması DÜZCE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce Depremi'nin 22. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde konuştu.
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