Soylu: "Biz Batı gibi, kafamızı kuma gömemeyiz"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (4) ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
06.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:12
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (4) ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (4)
Kaynak: AA
VİDEO: Soylu: "Biz Batı gibi, kafamızı kuma gömemeyiz"