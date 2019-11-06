Soylu: "Biz Batı gibi, kafamızı kuma gömemeyiz"

Soylu: "Biz Batı gibi, kafamızı kuma gömemeyiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (4) ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

06.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:12

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (4) ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (4)

Kaynak: AA

VİDEO: Soylu: "Biz Batı gibi, kafamızı kuma gömemeyiz"
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