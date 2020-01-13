Soylu: "Bir mesajla da olsa bu insanlık dramına tüm vatandaşlarımızı, yardım kampanyasına davet...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Konuşmanın sona ermesi Fotoğraf çektirilmesi Soylu'nun salondan ayrılması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib Yardım Kampanyası Basın Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
13.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:30
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
Konuşmanın sona ermesi
Fotoğraf çektirilmesi
Soylu'nun salondan ayrılması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib Yardım Kampanyası Basın Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (3)
Kaynak: AA