Soylu: "Benim ülkem hiçbir terör örgütünü ayırmadan insanlık adına ve onurlu bir şekilde mücadele...

Soylu: "Benim ülkem hiçbir terör örgütünü ayırmadan insanlık adına ve onurlu bir şekilde mücadele...

Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.

08.11.2019 15:37 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:43

Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreni

İçişleri Bakanı 'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuştu. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Soylu: "Benim ülkem hiçbir terör örgütünü ayırmadan insanlık adına ve onurlu bir şekilde mücadele...
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