Soylu: "Benim ülkem hiçbir terör örgütünü ayırmadan insanlık adına ve onurlu bir şekilde mücadele...
Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.
08.11.2019 15:37 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:43
Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreni
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuştu. (3)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Soylu: "Benim ülkem hiçbir terör örgütünü ayırmadan insanlık adına ve onurlu bir şekilde mücadele...