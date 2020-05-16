Soylu, belediye ve emniyet müdürlüğü inşaatını inceledi
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Soylu, belediye ve emniyet müdürlüğü inşaatını inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun karşılanması Bakan Soylu'nun belediye binası inşaatını incelemesi ve yetkililerden bilgi alması -Bakan Soylu'nun emniyet binası inşaatında inceleme yapması ve yetkililerden bilgi alması -Bakan Soylu'nun bir binanın terasındaki çocuklarla sohbet etmesi ŞIRNAK...

Soylu, belediye ve emniyet müdürlüğü inşaatını inceledi
16.05.2020 18:37 | Son Güncelleme: 16.05.2020 18:39

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun karşılanması

Bakan Soylu'nun belediye binası inşaatını incelemesi ve yetkililerden bilgi alması

-Bakan Soylu'nun emniyet binası inşaatında inceleme yapması ve yetkililerden bilgi alması

-Bakan Soylu'nun bir binanın terasındaki çocuklarla sohbet etmesi ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler, Şırnak'ta yapımı tamamlanan Şırnak Belediye ile İl Emniyet Müdürlüğü inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Soylu, belediye ve emniyet müdürlüğü inşaatını inceledi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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