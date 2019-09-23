Soylu: "Bekçilik uygulamasının asayiş rakamlarında hızlı ve keskin etkisini gördüğümüzü burada...

Soylu: "Bekçilik uygulamasının asayiş rakamlarında hızlı ve keskin etkisini gördüğümüzü burada...

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi" Çalıştayına katıldı.

23.09.2019 10:36
Soylu:

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi" Çalıştayına katıldı.

Kaynak: AA
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