Soylu: "(Bekçilik) Asayiş müessesemize ciddi katkı sunmaktadır"

Soylu: "(Bekçilik) Asayiş müessesemize ciddi katkı sunmaktadır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (5) ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2. grup açılış programında konuştu.

04.11.2019 10:37
Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (5) ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2. grup açılış programında konuştu. (5)

Kaynak: AA

VİDEO: Soylu: "(Bekçilik) Asayiş müessesemize ciddi katkı sunmaktadır"
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