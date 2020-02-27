Soylu: "(Bekçilerden) Vatandaş rahatsızlık yaşamıyor, ideolojik gruplar rahatsızlık yaşıyor"
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Soylu: "(Bekçilerden) Vatandaş rahatsızlık yaşamıyor, ideolojik gruplar rahatsızlık yaşıyor"

Anadolu Ajansı Editör Masası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

27.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:53
Soylu:

Editör Masası

İçişleri Bakanı 'nun açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı. (21)

İçişleri Bakanı Soylu: "Bekçiler polisin yardımcısıdır. Polise verilen 'önleme araması, denetim yapma, istihbarat toplama, adli arama, olay yeri inceleme yapma ve bilgi alma' gibi yetkiler bekçilerde yoktur."

İçişleri Bakanı Soylu: "Bekçilerden vatandaşlar rahatsızlık yaşamıyor, ideolojik gruplar rahatsızlık yaşıyor."

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Soylu: "(Bekçilerden) Vatandaş rahatsızlık yaşamıyor, ideolojik gruplar rahatsızlık yaşıyor"
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