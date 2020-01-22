Soylu: "Bazı güvenlik meseleleriyle bugün bir büyük bilek güreşi halindeyiz.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantının yapılacağı salona gelmesi Toplantıya katılanlardan görüntü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"nda konuştu.
22.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:47
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantının yapılacağı salona gelmesi
Toplantıya katılanlardan görüntü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"nda konuştu. (1)
Kaynak: AA