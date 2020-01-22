Soylu: "Bazı güvenlik meseleleriyle bugün bir büyük bilek güreşi halindeyiz.
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Soylu: "Bazı güvenlik meseleleriyle bugün bir büyük bilek güreşi halindeyiz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantının yapılacağı salona gelmesi Toplantıya katılanlardan görüntü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"nda konuştu.

22.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:47
Soylu:

İçişleri Bakanı 'nun toplantının yapılacağı salona gelmesi

Toplantıya katılanlardan görüntü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'de "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"nda konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Soylu: "Bazı güvenlik meseleleriyle bugün bir büyük bilek güreşi halindeyiz.
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