Soylu: "Bayatlamış söylemlerle bu milletin aile yapısı üzerinde oynadığınız oyunları örtemezsiniz"
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Süleyman Soylu, Kızılcahamam, Güncel

Soylu: "Bayatlamış söylemlerle bu milletin aile yapısı üzerinde oynadığınız oyunları örtemezsiniz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da "TEM Çalıştayı Açılış Programı"nda konuştu.

11.03.2020 10:59 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:02
Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da "TEM Çalıştayı Açılış Programı"nda konuştu. (5)

Soylu: 'Bayatlamış söylemlerle bu milletin aile yapısı üzerinde oynadığınız oyunları örtemezsiniz'

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Soylu: "Bayatlamış söylemlerle bu milletin aile yapısı üzerinde oynadığınız oyunları örtemezsiniz"

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