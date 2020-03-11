Soylu: "Bayatlamış söylemlerle bu milletin aile yapısı üzerinde oynadığınız oyunları örtemezsiniz"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da "TEM Çalıştayı Açılış Programı"nda konuştu.
11.03.2020 10:59 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:02
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da "TEM Çalıştayı Açılış Programı"nda konuştu. (5)
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Soylu: "Bayatlamış söylemlerle bu milletin aile yapısı üzerinde oynadığınız oyunları örtemezsiniz"