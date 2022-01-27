Soylu: "(Afganistan) Oradaki kardeşlerimize elimizi hep beraber uzatmalıyız" - Haberler
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Soylu: "(Afganistan) Oradaki kardeşlerimize elimizi hep beraber uzatmalıyız"

AA, Kıvanç Gürbüz - Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan'a gidecek olan İnsani Yardım Trenini Uğurlama Törenine katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan'a gidecek olan İnsani Yardım Trenini Uğurlama Törenine katıldı. (2)

Soylu: (Afganistan) Oradaki kardeşlerimize elimizi hep beraber uzatmalıyız

Soylu: (Afganistan) Oradaki kardeşlerimize elimizi hep beraber uzatmalıyız

Soylu: (Afganistan) Oradaki kardeşlerimize elimizi hep beraber uzatmalıyız

AA / Kıvanç Gürbüz - Güncel

Adil Karaismailoğlu, Süleyman Soylu, Afganistan, Güncel, Haber

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