Soylu: "(Afganistan) Oradaki kardeşlerimize elimizi hep beraber uzatmalıyız"
AA, Kıvanç Gürbüz - Güncel
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan'a gidecek olan İnsani Yardım Trenini Uğurlama Törenine katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan'a gidecek olan İnsani Yardım Trenini Uğurlama Törenine katıldı. (2)