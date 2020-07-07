Soylu: "Bataklık operasyonuyla uluslararası uyuşturucu tacirlerini yakaladık" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulları Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulları Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. (3)

"Trafik kazalarındaki ölümler geçen yıla oranla yüzde 15 azaldı"

"Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonları yapıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin yakalamaları yapıldı. Uluslararası, birden fazla. Libya açıklarından Sırbistan'a kadar, Yunanistan'dan Hollanda'ya kadar, Almanya'ya kadar bir çok operasyon yapıldı. Bir çok uluslararası ülkeyle de ortak operasyonlar gerçekleştirildi."

"Son günlerde takip ediyorsunuz. Bataklık operasyonuyla uluslararası uyuşturucu tacirlerini yakaladık"

"Bu daha başlangıç. Elimizde terörün finansmanı ve terörün suç gelirleri ile ilgili 50 tane dosya var. Milletimiz rahat etsin. Hepsini sonucuna ulaştıracağız"

Kaynak: AA