Soylu, Bakü'deki Türk ve Azeri Şehitliklerini Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kardeş Azerbaycan halkının bağımsızlığı için verdiğiniz büyük mücadele bu büyük milletin kardeşliğini pekiştirmiş ve bu kardeşlik aradan geçen 100 yılda daha da güçlenmiştir." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Azerbaycan İçişleri Bakanı Ramil Usubov ile Bakü'deki Türk ve Azeri şehitliklerini ziyaret etti.

Soylu, Azeri mevkidaşı Usubov ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki 20 Ocak Şehitleri'nin bulunduğu "Şehitler Hıyabanı"na geldi.

Burada şehit mezarlarına gül bırakan Bakan Soylu, Haydar Aliyev'in mezarıyla "Ebedi Ateş Anıtı"na çelenk sundu.

Süleyman Soylu, daha sonra Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitlik anıtına çelenk bıraktı, dua etti.

Burada anı defterine yazdığı yazıyı okuyan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz şehitlerimiz, kardeş Azerbaycan halkının bağımsızlığı için verdiğiniz büyük mücadele bu büyük milletin kardeşliğini pekiştirmiş ve bu kardeşlik aradan geçen 100 yılda daha da güçlenmiştir. Dünyanın neresinde olursa olsun aziz milletimizin her ferdi arasında doğuştan var olan kardeşliği sürdürmek, sizlerden devraldığımız emaneti gelecek nesillere de aynı şekilde teslim etmek ve dünya üzerinde Türk'ün adının ilelebet yankılanmasını temin etmek için gayret göstermek bizim en temel vazifemizdir. Bugün dünyanın pek çok ülkesinde, tıpkı buradaki gibi Türk Şehitliği vardır.

Sizlerin ve diğer aziz şehitlerimizin mevcudiyeti, dünyaya merhamet, adalet ve iyilik götürmek isteyen bir milletin varlığının delilidir. Sizlerin huzurlarınıza, bizlerden sonra gelecek, sizlere Fatiha okuyacak evlatlarımız olacaktır. Tıpkı bizlere olduğu gibi onlar da sizlerden ilham alacaktır ve şefaatlerinize talip olacaklardır. Cenabıhak sizlerden razı olsun. Türk milletinin her ferdini, uğruna şehit olduğunuz dost ve kardeş Azerbaycan'ı, anavatanınızdaki güzel cumhuriyetimizi sonsuza dek daim, mansur ve muzaffer eylesin. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum."

Kaynak: AA