Soylu: "Bakanlığımız Bünyesinde Gamer Yazılım ve Uygulaması Gerçekleştirilmiştir"
- 2018 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TBMM - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2018 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.
- 2018 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TBMM - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2018 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.