: Soylu: "Babaannesinin o yaşına rağmen onu gördüğü anda ortaya koyduğu refleksi bugün defalarca...

10.01.2020 23:27 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:30

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "10 Ocak İdareciler Günü" programına katıldı. (5)

"Bu ülke darbe teşebbüsü yaşayalı bir yıl olmuşken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ülkeye yıllardır tartıştığı bir dönüşümü adım attırdı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modelinin kararını verdik. Bir yıl sonra da fiilen başladık"

"(Diyarbakır annelerinden birinin daha evladına kavuşması) Bugün bir aile daha Diyarbakır ailelerinden çocuğuyla beraber, torunuyla beraber karşılaştı. Babası ölmüş, annesi kaçmış, yetim kalmış, babaannesinin, halasının yetiştirdiği bir çocukla buluştu. Babaannesinin o yaşına rağmen onu gördüğü anda ortaya koyduğu refleksi bugün defalarca seyrettim"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, idarecilerle buluştu:

"2017'de 941 olan uyuşturucudan ölenlerin sayısı, 2018'de 657'ye düştü. İnşallah 2019'da 500'e düşmüş olacak"

"Türkiye, güçlü bir ülkedir. Hem güçlü, hem stratejik bir akılla yönetilen hem de bir politikası olan, yöneldiği bir hedefi olan bir ülkedir"

"İçişleri Bakanlığı olarak kapasite mi arttıracağız, eksiklerimizi mi tamamlayacağız, yapısal dönüşüm mü yapacağız, aksaklıklara sebep olan eski alışkanlıkları mı düzelteceğiz, her ne yapacaksak bu dönem yapmak zorundayız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2017'de 941 olan uyuşturucudan ölenlerin sayısı, 2018'de 657'ye düştü. İnşallah 2019'da 500'e düşmüş olacak." dedi.

Soylu, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla Gölbaşı'ndaki Vilayetler Evi'nde düzenlenen programda çeşitli devlet kademelerinde çalışan idarecilerle bir araya geldi.

Bakan Soylu, programda yaptığı konuşmada, köklü devlet geleneği oluşumundaki en önemli etkenin, milletin, devleti algılama şekli olduğunu söyledi.

Devletin bir şirket olmadığını belirten Soylu, bunu çok iyi tahlil etmenin ve bir karakter olarak özümsemenin, Türkiye'nin Orta Doğu coğrafyasında olumsuzlukların yaşandığı komşuları gibi olmaması için gereken bir tedbir olduğunu bildirdi.

Bir devlette geleneğin önemine işaret eden Soylu, para ve silahın, devlet olmaya yetmediğini, bu işin bir de kalem boyutu olduğunu ifade etti.

"Türkiye, güçlü bir ülkedir"

Ülkenin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunun düzenlenen üç harekat sayesinde temizlendiğini belirten Soylu, harekat bölgelerinde hayatın normale dönmesi için yapılan çalışmaları anlattı.

Türkiye'nin büyük bir mücadele ve geleceğe ait önemli bir değişim sürecinde olduğunu belirten Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'nin uğraştığı meseleler, bize aslında kendi gücümüzün ne olduğunu ifade etmektedir. Türkiye bugün göçü yönetiyor. Uluslararası göç örgütü verilerine göre Almanya'nın milli geliri 3,9 trilyon dolar, barındırdığı mülteci sayısı 1,4 milyon kişi. Fransa'nın 2,8 trilyon dolar, barındırdığı mülteci 400 bin kişi. Bizim milli gelirimiz, 771 milyar dolar, ülkemizde sadece Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin kişi. Bu dengesizliğe rağmen biz bunu başarıyla yönetiyoruz. Keza PKK, YPG, DEAŞ, FETÖ, aşırı sol terör örgütleri... Bunların hepsiyle eş zamanlı mücadele ediyoruz. Güney ve doğu sınırlarımızın toplamı 1855 kilometre ve burayı kaçak göçe, terörist girişlerine karşı koruyoruz. Üç tarafımız denizlerle çevrili ve yine bu deniz alanını da kaçak göçe, uyuşturucu ticaretine karşı koruyoruz. Bu fotoğrafın bir tek okuması vardır; Türkiye, güçlü bir ülkedir. Hem güçlü bir ülkedir hem stratejik bir akılla yönetilen hem de bir politikası olan, yöneldiği bir hedefi olan bir ülkedir."

"Bu şansı bir daha yakalayamayız"

15 Temmuz darbe girişiminin ardından cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğini anımsatan Soylu, "Bu dönüşümün böyle kritik bir zamanda yapılması, bu ülkenin geleceğine ilişkin güçlü bir hedefi olduğunu gösterir. Bu şansı bir daha yakalayamayız. Dünyayı bir daha böyle yakalayamayız. Ne yapacaksak bu dönemde yapmalıyız. İçişleri Bakanlığı olarak da kapasite mi arttıracağız, eksiklerimizi mi tamamlayacağız, yapısal dönüşüm mü yapacağız, aksaklıklara sebep olan eski alışkanlıkları mı düzelteceğiz, her ne yapacaksak bu dönem yapmak zorundayız." diye konuştu.

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan ailelerden birinin daha bugün evladına kavuştuğunu hatırlatan Soylu, "Babaannesinin o yaşına rağmen onu (torununu) gördüğü anda ortaya koyduğu refleksi defalarca seyrettim. Öyle acılar yaşatmışlar ki bu topluma... Şunu ifade etmek isterim Türkiye bunların üstesinden geliyor. Bizden sonraki nesiller, şimdi ki gençler, inanın ki daha güzel üstesinden gelecekler." ifadelerini kullandı.

"Uyuşturucudan ölenlerin sayısı 500'e düşmüş olacak"

Bakanlığın alanına giden sorunlarla mücadelede olumlu trendler yakalandığını belirten Soylu, "2017'de 941 olan uyuşturucudan ölenlerin sayısı, 2018'de 657'ye düştü. İnşallah 2019'da 500'e düşmüş olacak." dedi.

Soylu, konuşmasının sonunda İdareciler Günü'nü kutladığı mülki idare amirlerine ülkeye katkılarından dolayı teşekkür etti, meslek şehitlerini ve diğer geçmiş büyükleri rahmet ve şükranla andı.

Program sonunda, başarılı çalışmalara imza atan ve emekli olan mülki idare amirlerine plaket verildi.

Kaynak: AA

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