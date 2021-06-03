Soylu Avrupa seçmelerine gidiyor

2019'un başarılı sporcularından Yakup Soylu Temmuz ayında yapılacak olan Avrupa Boks Şampiyonasına katılabilmek için, seçmelerin yapılacağı Milli takım kampına gidiyor…

Şampiyonları yetiştiren Antrenör

2019 da yılın boks Antrenörü seçilen Milli takım Antrenörü Muhammet Ali Keskin, Şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyor. Sakarya'nın ilk ve tek Avrupa Boks Şampiyonu Ece Asude Ediz'in yanı sıra birçok Milli sporcuya Antrenörlük yapan Keskin, Avrupa Şampiyonası seçmeleri hakkında açıklama yaptı.

Şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyoruz

Milli takım Boks Antrenörü Muhammet Ali Keskin Açıklamasında "her kez için zor bir süreç olan Pandemi şartlarına rağmen, şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyoruz."

Keskin," 01-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında Gürcistan'ın Tiflis kentinde yapılacak olan Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'na katılacak sporcularımızı belirlemek amacı ile Pandemi şartları da düşünülerek 04-07 Haziran 2021 tarihlerinde Kastamonu Kadıdağı Kamp Eğitim Merkezinde, Yıldız Erkekler Boks Milli Takım seçme müsabakaları yapılacak.

Soylu Sakarya'mızın gururu olacak

Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası Seçme müsabakalarına İlimizi temsilen başarılı sporcularımızdan biri olan Yakup Soylu 'da katılacak.

Keskin," takım arkadaşları gibi çalışkan ve başarılı bir sporcu olan Yakup'un, seçmeleri başarıyla tamamlayıp, Avrupa Boks Şampiyonasında Ülkemizi, özelde ise Sakarya'mızı Gururlandıracağına inancım tamdır. " dedi

Kaynak: Bültenler