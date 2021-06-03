Soylu Avrupa seçmelerine gidiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Soylu Avrupa seçmelerine gidiyor

Soylu Avrupa seçmelerine gidiyor
Bültenler - Haberler | Güncel

2019'un başarılı sporcularından Yakup Soylu Temmuz ayında yapılacak olan Avrupa Boks Şampiyonasına katılabilmek için, seçmelerin yapılacağı Milli takım kampına gidiyor…

Şampiyonları yetiştiren Antrenör

2019 da yılın boks Antrenörü seçilen Milli takım Antrenörü Muhammet Ali Keskin, Şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyor. Sakarya'nın ilk ve tek Avrupa Boks Şampiyonu Ece Asude Ediz'in yanı sıra birçok Milli sporcuya Antrenörlük yapan Keskin, Avrupa Şampiyonası seçmeleri hakkında açıklama yaptı.

Şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyoruz

Milli takım Boks Antrenörü Muhammet Ali Keskin Açıklamasında "her kez için zor bir süreç olan Pandemi şartlarına rağmen, şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyoruz."

Keskin," 01-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında Gürcistan'ın Tiflis kentinde yapılacak olan Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'na katılacak sporcularımızı belirlemek amacı ile Pandemi şartları da düşünülerek 04-07 Haziran 2021 tarihlerinde Kastamonu Kadıdağı Kamp Eğitim Merkezinde, Yıldız Erkekler Boks Milli Takım seçme müsabakaları yapılacak.

Soylu Sakarya'mızın gururu olacak

Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası Seçme müsabakalarına İlimizi temsilen başarılı sporcularımızdan biri olan Yakup Soylu 'da katılacak.

Keskin," takım arkadaşları gibi çalışkan ve başarılı bir sporcu olan Yakup'un, seçmeleri başarıyla tamamlayıp, Avrupa Boks Şampiyonasında Ülkemizi, özelde ise Sakarya'mızı Gururlandıracağına inancım tamdır. " dedi

Kaynak: Bültenler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Millet İttifakı) Bunların anayasa metni hazırlığında millilik ve yerlilik olmayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Bunların anayasa metni hazırlığında millilik ve yerlilik olmayacak.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Nikos Dendias Adnan Menderes İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Ebru Gündeş Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Gervinho Enes Ünal Ozan Tufan Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Soylu Avrupa seçmelerine gidiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 15:45:20. #1.16#

title