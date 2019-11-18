Soylu: "Attığımız adımlar gelecekte de hizmet kalitesini en üst noktaya çıkarabilecek kabiliyete...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "E-belediye Bilgi Sistemi Eğitim Programı"nda konuştu.
18.11.2019 16:53 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "E-belediye Bilgi Sistemi Eğitim Programı"nda konuştu. (6)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Soylu: "Attığımız adımlar gelecekte de hizmet kalitesini en üst noktaya çıkarabilecek kabiliyete...