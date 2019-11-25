Soylu, Asya Afet Azaltma 2019 Konferansı katılımcılarıyla görüştü
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Soylu, Asya Afet Azaltma 2019 Konferansı katılımcılarıyla görüştü

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun heyetle bir araya gelmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD tarafından düzenlenen "Asya Afet Azaltma 2019 Konferansı"na katıldı.

25.11.2019 10:59 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:01
Soylu, Asya Afet Azaltma 2019 Konferansı katılımcılarıyla görüştü

-İçişleri Bakanı 'nun heyetle bir araya gelmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tarafından düzenlenen " Afet Azaltma 2019 Konferansı"na katıldı. Toplantı sonrasında Bakan Soylu, konferansın katılımcılarıyla bir araya geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Soylu, Asya Afet Azaltma 2019 Konferansı katılımcılarıyla görüştü
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