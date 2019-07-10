Soylu: "Artık hepimizin uzun uzun anlatabileceği bir deprem hatıramız var"

Soylu: "Artık hepimizin uzun uzun anlatabileceği bir deprem hatıramız var"

-Salondan genel detay -Katılımcılar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Konferans Salonu'nda düzenlenecek Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Soylu:

-Salondan genel detay
-Katılımcılar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Konferans Salonu'nda düzenlenecek Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. (1)

Kaynak: AA
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