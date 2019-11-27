Soylu: "Artık dünün Türkiye'si yok"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda düzenlenen Jandarma İl Komutanları Toplantısı'na iştirak etti.
27.11.2019 11:09 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:13
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda düzenlenen Jandarma İl Komutanları Toplantısı'na iştirak etti. (4)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Soylu: "Artık dünün Türkiye'si yok"