Soylu: "(Arnavutluk'taki deprem) Ekiplerimiz enkaz kaldırma ve ilk yardım çalışmalarını...
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Soylu: "(Arnavutluk'taki deprem) Ekiplerimiz enkaz kaldırma ve ilk yardım çalışmalarını...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda düzenlenen Jandarma İl Komutanları Toplantısı'na iştirak etti.

27.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:49
Soylu:

İçişleri Bakanı 'nun kürsüye çıkması

Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genel Komutanlığının Karargahı'nda düzenlenen Jandarma İl Komutanları Toplantısı'na iştirak etti. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Soylu: "(Arnavutluk'taki deprem) Ekiplerimiz enkaz kaldırma ve ilk yardım çalışmalarını...
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