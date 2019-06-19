Soylu, Araklı'da açıklamada bulundu

Soylu, Araklı'da açıklamada bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Araklı Kaymakamlığı binasında açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Araklı Kaymakamlığı binasında açıklamada bulundu.

Kaynak: AA
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