Soylu, Araklı'da açıklamada bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Araklı Kaymakamlığı binasında açıklamada bulundu.
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