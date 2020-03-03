Soylu: "Ana ilkelerimizden biri cezaları artırmak yerine algılanan yakalanma riski duygusunu...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (5) ANKARAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'na katıldı.
03.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:56
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (5) ANKARAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'na katıldı. (5)
Kaynak: AA