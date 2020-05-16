Soylu: "Akıllı ve milletimize yaraşır hal, terör vesayetini bu coğrafyadan söküp atacak"
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Soylu: "Akıllı ve milletimize yaraşır hal, terör vesayetini bu coğrafyadan söküp atacak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak Cizre'de (2)İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bizim burada, Türk Silahlı Kuvvetlerimizle sınırın hemen ötesinde ortaya koyacağımız bu cesaretli ama stratejik, aynı zamanda akıllı ve milletimize yaraşır hal, terör vesayetini bu coğrafyadan söküp atacak.

Soylu: 'Akıllı ve milletimize yaraşır hal, terör vesayetini bu coğrafyadan söküp atacak'
16.05.2020 14:16 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:18

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak Cizre'de (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bizim burada, Türk Silahlı Kuvvetlerimizle sınırın hemen ötesinde ortaya koyacağımız bu cesaretli ama stratejik, aynı zamanda akıllı ve milletimize yaraşır hal, terör vesayetini bu coğrafyadan söküp atacak. Buna olan inancımız tamdır."

Soylu: 'Akıllı ve milletimize yaraşır hal, terör vesayetini bu coğrafyadan söküp atacak'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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